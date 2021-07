LOSC - Mercato : nouvelles révélations de taille sur le départ de Galtier à l’OGC Nice

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ne parlez plus de Christophe Galtier à Olivier Létang. Le président du LOSC a tenté jusqu’au dernier moment de retenir le technicien marseillais cet été mais il a finalement dû succomber à ses envies de rejoindre l’OGC Nice. Selon L’Équipe, le club azuréen a d’ailleurs signé un chèque rondelet de 4 millions d’euros pour payer sa dernière année de contrat au LOSC. Par ailleurs, de nouveaux éléments sont venus alimenter les raisons de son départ des Dogues cet été. Ils sont narrés par son fidèle adjoint Thierry Oleksiak.

« Il voulait partir de Lille »

« Christophe a été sollicité par le club. Ça a commencé comme ça, a-t-il affirmé sur le site officiel des Aiglons. Il voulait partir de Lille, plusieurs hypothèses ont été étudiées. Il y a eu des rencontres, des choses auxquelles j’ai été convié, d’autres pas. Au bout du bout, finalement, le choix de Christophe s’est porté sur Nice parce qu’il y avait beaucoup de choses réunies dans ce projet pour continuer à réussir et à gagner des matchs. Quand on arrive dans un club, c’est que des ambitions et des volontés se rencontrent. On n’est pas venus pour faire du tourisme. On est vraiment venus pour gagner beaucoup de matchs et on va tout donner pour que ça se passe comme ça. Le niveau d’exigence doit être terrible et il ne doit pas y avoir de priorité. Il va falloir que beaucoup de gens viennent avec nous. Christophe est quelqu’un qui fédère et qui incarne. Si les gens adhèrent, on peut vivre de grandes choses. »

#ASSE Galette et Oleksiak pas à Nice en touristes : Thierry Oleksiak s'est exprimé hier sur le site officiel de l'OGC Nice. Extraits. "Christophe a été sollicité par le club. Ça a commencé comme ça. Il voulait partir de Lille,...https://t.co/Bgrd4TIFkp — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 20, 2021