LOSC – Mercato : Olivier Létang veut s'éviter une erreur faite au Stade Rennais

Invité dans l'émission « Top of The Foot » jeudi soir, Olivier Létang a évoqué son rôle et sa politique avec le LOSC. Taxé d'être un peu trop présent et de vouloir tout contrôler au Stade Rennais, le président délégué nommé par Merlyn Partners semble avoir changé son fusil d'épaule à son arrivée dans le Nord.

Létang refuse le rôle de président – directeur sportif

« Notre idée est de poursuivre une dynamique sportive en donnant une stabilité financière au club. Nous sommes ambitieux, nous voulons jouer les compétitions européennes mais nous ne devons pas être dépendants financièrement de ces qualifications », a rappelé l'ancien adjoint de Leonardo au PSG par rapport à la mission confiée.

Concernant le Mercato, Olivier Létang ne recrutera pas de directeur sportif mais il ne fera pas de Monopoly pour autant : « Sylvain Armand m’accompagne et il a une grande importance dans les relations. Concernant le mercato, on veut mettre en place une cellule de recrutement mais je ne compte pas installer de directeur sportif et je n’occuperais pas ce rôle. »