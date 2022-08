LOSC – Mercato : Onana en Angleterre, c'est bouclé !

Sollicité par West Ham et Everton, Amadou Onana souhaitait rejoindre Everton plutôt quev les Hammers, qui avaient proposé 30 M€ puis 40 M€. Son souhait va être entendu à en croire Nicolo Schira.

Selon le journaliste italien, Everton s'est aligné sur les 40 M€ de West Ham et les négociations sont en phase de finalisation. Onana va s'engager jusqu'en 2027. Il touchera 3,5 M€ par saison.

Amadou #Onana to #Everton from #Lille is at the final stage for €40M (bonuses included). Contract until 2027 (€3,5M/year). #transfers #EFC #LOSC https://t.co/T69P5glOb5