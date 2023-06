LOSC - Mercato : Ounas sur le départ, un ancien feu follet de l’ASSE pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Si le LOSC attend d’être bien certain de voir Paulo Fonseca s’asseoir sur son banc la saison prochaine, il doit déjà anticiper a minima son mercato estival. Et un départ d’Adam Ounas ? D’après Foot Mercato, des doutes existent en interne quant à l’avenir de l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux. Le joueur pourrait partir cet été, un an après son arrivée en provenance de Naples. Pour le remplacer, en plus des possibles départs de Jonathan Bamba et de Timothy Weah (OM, Juve), Franck Honorat pourrait coller.

Honorat pour remplacer Ounas au LOSC ?

« L'ailier brestois de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2026, possède un bon de sortie cet été, avance L’Équipe. Plusieurs clubs européens sont à l'affût, notamment Lille, en recherche active à ce poste avec les départs de Jonathan Bamba (fin de contrat) et probablement de Timothy Weah. Un club allemand dont l'identité n'a pas filtré est également sur les rangs. »