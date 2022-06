LOSC - Mercato : Paulo Fonseca débarque avec le remplaçant de Botman

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Un peu plus tôt dans la journée, nous avons révélé que Paulo Fonseca se trouvait actuellement à Lille pour y signer son contrat. Selon une source proche de l'entraîneur portugais, l'officialisation devrait avoir lieu dans la soirée et sa présentation à la presse d'ici la fin de la semaine. Mais d'après le journaliste Pedro Sepulveda, qui travaille pour le média SIC Noticias, l'ancien de la Roma ne viendra pas seul.

Dans ses bagages, il apporterait un jeune défenseur central brésilien du nom d'Alexsandro (22 ans), qui évolue au Desportivo Chaves, en Deuxième division portugaise. Sepulveda assure que l'indemnité serait de 2 M€ plus des bonus et 20% d'une future plus-value. Ce qui est étonnant dans la mesure où Transfermarkt prétend qu'Alexsandro est en fin de contrat... Mais quoi qu'il en soit, il devrait s'engager pour cinq ans avec les Dogues.

❗️ACORDO TOTAL: Alexsandro fechado no Lille. O Desportivo de Chaves vai receber dois milhões de euros mais bónus e fica com 20% de uma futura venda. Jogador vai assinar um contrato de 5 anos. ✍🏼⏳



🇵🇹 Paulo Fonseca será oficializado como treinador do @losclive nas próximas horas. pic.twitter.com/OuP3wJrQCX