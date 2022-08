LOSC - Mercato : Fonseca fait hésiter Yazici sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Tout va très vite dans le football et Yusuf Yazici en est l'un des plus probants exemples. Boudé par Jocelyn Gourvennec et poussé à l'exil au CSKA Moscou, l'international turc n'est pas parvenu à faire lever son option d'achat de 10 M€ en Russie. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur des Dogues.

En effet, après ce premier faux départ, l'ancien joueur de Trabzonspor a fait toute la préparation avec Lille … où il a convaincu son nouvel entraîneur de lui redonner une chance. D'indésirable à titulaire dans le nouveau projet, Yusuf Yazici va désormais devoir trancher.

Si l'on en croit notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, le milieu offensif de 25 ans dispose également d'une offre de la Salernitana (D1 italienne) sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat.