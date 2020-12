LOSC - Mercato : Pierre Ménès est tombé amoureux d'un coup magistral de Luis Campos

Le LOSC est enfin parvenu dimanche à enchaîner par une victoire après un match de Coupe d'Europe. En effet, les Dogues sont venus à bout de l'AS Monaco (2-1) au stade Pierre-Mauroy. Un succès qui vient après une qualification face à Prague en Ligue Europa (2-1) que Christophe Galtier a pris le temps de savourer comme il se doit après coup.

Pierre Ménès a également analysé la prestation solide du LOSC face à l’ASM et a réitéré ses récents propos élogieux à l’endroit de Burak Yilmaz. Le consultant de Canal+ l’a encore comparé à Zlatan Ibrahimovic en expliquant le parallèle plus en détails.

« J'avoue être amoureux du premier nommé »

« Lille eu du mal à se mettre en route, ce qui nous a donné une première mi-temps rigoureuse tactiquement mais décevante sur le plan du jeu. Après le repos, les Dogues ont fait la différence avec un premier but signé David et un second but venu du duo turc Yilmaz-Yazici. Et j’avoue être amoureux du premier nommé, que j’ai comparé à Zlatan après le match face au Sparta jeudi dernier, rappelle Ménès sur son blog. Même s’il est un peu plus petit, il a beaucoup de points communs avec le Suédois, entre autres sa longévité, ses buts et cette rage de vaincre qui semble l’habiter en permanence. Et puis il râle tout le temps, comme Ibra ! Mais dans le bon sens, je trouve. En tout cas, cette victoire confirme les ambitions lilloises. »