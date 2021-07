LOSC - Mercato : Renato Sanches bientôt aux côtés de Messi ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Petite surprise ce dimanche en Une du quotidien sportif espagnol AS : Renato Sanches est annoncé du côté du FC Barcelone ! Le géant catalan penserait au milieu de terrain portugais en cas d'échec de l'échange Griezmann-Saul. Pour rappel, les Blaugrana ont besoin de vendre leur Français pour alléger leur masse salariale. Ils voudraient le renvoyer à l'Atlético Madrid dans le cadre d'une sorte d'échange avec Saul Niguez. Mais le deal est compliqué à finaliser.

Du coup, en plan B, Ronald Koeman voudrait que ses dirigeants lui apportent Renato Sanches. C'est là que se situe l'autre difficulté de l'opération : le Barça voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire alors que le LOSC a besoin de vendre son joueur dès cet été. Et ça risque de se compliquer davantage quand Sanches verra les négociations capoter en raison des exigences de son club et alors que les Blaugrana constituent un rêve pour n'importe quel joueur…

Barcelona are 'keen to sign Lille and Portugal midfielder Renato Sanches' despite their financial turmoil... with a 'loan deal possible for in-demand £30m man as they look to beat Liverpool and Tottenham in the race' https://t.co/QvG00E1AIs pic.twitter.com/AaOeA4x5ag