LOSC – Mercato : Renato Sanches, on en sait plus sur son opération et l'intérêt du FC Barcelone

L'Equipe a annoncé hier la raison de l'absence de Renato Sanches lors du match du LOSC face à Nice (0-4) : le milieu portugais souffre d'un genou et il doit subir une arthroscopie dès demain, lundi. Une info que confirme Fabrizio Romano, le spécialiste des transferts.

Selon l'Italien, Sanches est blessé au ménisque et il va passer des examens demain pour voir s'il nécessite une intervention. Et il ajoute : « Pour son transfert cet été, c'est terminé. Le Barça et Lepzig étaient intéressés. Liverpool l'apprécie aussi depuis janvier mais il n'y a pas eu d'offre, ni de discussions ». Dont acte.

