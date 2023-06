LOSC - Mercato : revirement de situation pour Weah à la Juventus ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Timothy Weah à la Juventus Turin, c'est quasiment fait. Le quotidien sportif piémontais Tuttosport parle, dans son édition du jour, d'un contrat de cinq ans pour le joueur du LOSC et d'un statut de titulaire dans le 3-5-2 de Massimiliano Allegri. Le fils de George Weah aurait la lourde tâche de succéder au Colombien Juan Cuadrado, qui va quitter les Bianconeri après huit années de bons et loyaux services. Il ne manque plus que la signature sur le contrat et c'est réglé. Sauf que...

Sauf qu'une information de La Gazzetta dello Sport hier soir pourrait chambouler l'avenir de Weah. D'après le quotidien milanais, le très contesté Allegri aurait reçu une offre incroyable d'Arabie Saoudite, un contrat de trois à 30 M€ la saison. L'entraîneur est forcément intéresse et la Juve ne le retiendra pas, elle qui s'en serait séparée si elle n'avait pas eu de grosses difficultés économiques l'empêchant de lui régler ses deux années de contrat restantes. Si Allegri s'en va, un autre entraîneur (Zidane ?) arrivera, avec peut-être d'autres intentions de jeu et donc de recrutement...

La fiche de Timothy Weah

⚽️#Calciomercato #Allegri ha ricevuto un'offerta di 120 milioni per tre anni dall'Arabia Saudita.



Secondo me resta per fare un torto ad #Adani e agli #AllegriOut.

Ci sono cose che i soldi non possono comprare, per tutto il resto c'è Mastercard. pic.twitter.com/MGiLKCgMR1