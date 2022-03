LOSC - Mercato : Sanches chamboule le dossier Pogba, Xeka s'éloigne de la Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

PSG, Real Madrid, FC Barcelone ou encore Juventus Turin... On ne compte plus le nombre des courtisans de Paul Pogba (28 ans) en vue du mercato estival. Et pour cause : le champion du monde arrive en fin de contrat à Manchester United et sera forcément une bonne affaire pour son futur club.

Une formation serait bien avancée pour le recruter cet été : la Juve. Selon Tuttosport, Mino Raiola a déjà commencé à négocier avec les dirigeants du club piémontais, qui gardent néanmoins deux plans de secours en cas d’échec avec Pogba : Nicolo Zaniolo (AS Rome, 22 ans) et Renato Sanches (LOSC, 24 ans).

Xeka pense à quitter la France

D’après le quotidien transalpin, l’état-major de la Vieille Dame considère même le milieu de terrain du LOSC comme « l’option la plus réaliste pour la Juve » après avoir déboursé près de 75 millions pour arracher le goleador Dusan Vlahovic à la Fiorentina en janvier dernier.

Par ailleurs, Xeka pourrait aussi faire ses valises du LOSC au mercato. « J’ai quelques propositions et cela est étudié avec mon agent, a-t-il glissé à O Jogo. Je n’ai pas encore pris de décision. Je crois plus à un départ de Lille et du football français qu’à rester. » Cela a le mérite d’être clair.

💬 Xeka à @ojogo : « J’ai quelques propositions et cela est étudié avec mon agent, mais je n’ai pas encore pris de décision. Je crois plus à un départ de Lille et du football français qu’à rester. » pic.twitter.com/rE4FdDTw8A — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) March 8, 2022