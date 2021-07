LOSC - Mercato : Renato Sanches vers le FC Barcelone, son remplaçant déjà trouvé !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Dimanche, les médias espagnols Mundo Deportivo et AS annonçaient conjointement que le milieu de terrain portugais du LOSC, Renato Sanches, pourrait arriver cet été au FC Barcelone en prêt avec obligation d'achat. Son profil plairait énormément à l'entraîneur blaugrana, Ronald Koeman.

En cas de départ de l'ancien joueur du Bayern Munich, Lille, champion de France en titre, aurait ciblé un autre Portugais en la personne de Gedson Fernandes, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Benfica, le milieu de terrain de 22 ans est également sur les tablettes de Galatasaray, club où il a évolué en prêt lors des six derniers mois. Sa valeur marchande est estimée à 12,5 millions d'euros par le site Transfermarkt.

