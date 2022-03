LOSC – Mercato : Sven Botman déjà d'accord avec un club pour cet été ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Si Sven Botman (LOSC, 22 ans) n'a pas masqué son intérêt pour Newcastle et que les Magpies sont toujours intéressés, du côté de la Série A on ne lâche pas le Néerlandais. Le Milan AC – qui est aussi très chaud – continue d'avancer sur la piste de l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam dans l'espoir de l'accueillir ce tété.

D'après le journaliste italien Nicolo Schira, les Rossoneri ont même passé un cap décisif dans le dossier en parvenant à convaincre Sven Botman. Le stoppeur des Dogues serait tombé d'accord sur les termes d'un contrat de cinq saisons.

Sur le dossier Botman le plus dur ne sera cependant pas de convaincre le joueur, déterminé à s'envoler vers un plus grand club, mais plutôt de trouver un accord avec Lille. Pour l'instant, le Milan ne tient pas cet accord...

