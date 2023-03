LOSC - Mercato : l'avenir de Cabella scellé ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Après un court retour à Montpellier, Rémy Cabella s'est engagé l'été dernier avec le LOSC pour une saison plus une en option. La question de son avenir commence donc à se poser pour le milieu offensif français, flamboyant quand il n'est pas blessé.

Tous les voyants sont au vert pour une prolongation !

Heureux et épanoui à Lille, l'ancien Marseillais voudrait rester dans le nord de la France la saison prochaine, selon les informations de La Voix du Nord, qui nous apprend que l'année en option incluse dans son contrat dépendrait du nombre de titularisations qu’il aura accumulé durant la saison. Du côté des dirigeants, ils seraient également heureux de voir Rémy Cabella poursuivre l'aventure. Mais pour l'heure, il n'y aurait eu aucune discussion contractuelle entre les deux parties.

Pour résumer En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, Rémy Cabella, qui voudrait rester à Lille la saison prochaine, se dirigerait vers une prolongation avec les Dogues.

