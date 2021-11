LOSC - Mercato : trois joueurs ont un bon de sortie en janvier

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Selon les informations de Foot Mercato, trois joueurs du LOSC auraient des possibilités de partir en janvier. Il s'agit du latéral droit turc, Zeki Celik, du milieu de terrain portugais, Renato Sanches, et du milieu offensif français, Jonathan Ikoné.

Zeki Celik était sur les tablettes de l'Atlético de Madrid l'été dernier et ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Quant à Renato Sanches, courtisé ardemment par Wolverhampton, il est la plus grande valeur marchande des Dogues avec Jonathan David, qui est lui intransférable. Enfin, Jonathan Ikoné est suivi par le FC Séville et plusieurs clubs italiens dont l'Atalanta Bergame.

Le LOSC prêt à sacrifier trois joueurs cet hiver https://t.co/FXtUu8VW5f — Foot Mercato (@footmercato) November 11, 2021