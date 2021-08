LOSC – Mercato : un ancien Dogue rejoint M'Vila, Cissé, Valbuena et Lala

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Rony Lopes ne tient pas en place. Après ses expériences à Monaco et au LOSC, l'ailier portugais était prêté par le FC Séville à l'OGC Nice la saison passée, où il n'a pas particulièrement brillé avec 5 buts et 2 passes décisives en 35 matches.

Sous contrat avec Séville jusqu'en 2024, Lopes (25 ans) va à nouveau être prêté, à l'Olympiakos cette fois, où il retrouvera donc Mathieu Valbuena, Yann M'Vila, Pape Cissé, Kenny Lala ou encore Youssef El Arabi, le club du Pirée était très friand de joueurs estampillés L1...

Done deal! Rony #Lopes to #Olympiacos from #Sevilla on loan. #transfers