LOSC - Mercato : un autre cador lorgne Botman, surenchère à venir

Contrairement à ce que le changement d'actionnariat et de présidence au début de l'hiver laissait penser, ce ne sera pas la révolution au LOSC cet hiver. Les supporters lillois ont pourtant vraiment cru qu'il allait y avoir un exode massif de leurs Dogues pour renflouer les caisses. La visite de Sven Botman chez ses représentants pendant la fête et le Like accordé à une brève concernant un intérêt de Liverpool pour lui laissait penser qu'il allait s'en aller. Mais ça ne devrait se produire au mieux qu'en juin. D'ici là, le défenseur néerlandais va continuer de voir les prétendants faire la queue devant chez lui.

L'Inter pense pouvoir le recruter cet hiver

Sky Italia a en effet annoncé que l'Inter Milan souhaitait recruter l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Mais ce qui est surprenant, c'est que les Nerazzurri le voudraient dès cet hiver et qu'ils sont persuadés de pouvoir le récupérer pour 30 M€, alors que le LOSC a fixé la mise à prix à 50 M€. Selon la chaîne de télévision, la situation financière du club nordiste est telle qu'il accepterait de faire une ristourne conséquente…

Que l'information dans son ensemble soit vraie ou pas, l'Inter Milan accompagne désormais Liverpool dans la liste des clubs intéressés par Botman. Ce qui promet une belle empoignade le jour où le LOSC décidera de laisser partir son joueur…