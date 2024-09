LOSC Mercato : un cador va dégainer pour Jonathan David

En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, Jonathan David est en négociations avec le club nordiste pour une prolongation mais fait dans le même l'objet d'intérêts d'une dizaine de clubs (Tottenham, Arsenal, Newcastle United, Manchester United, Chelsea, Juventus, Inter Milan, Naples).

Parmi ces écuries européennes, l'une d'elles pourrait bientôt passer à l'action dans ce dossier. Il s'agit de la Juventus Turin. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, la Vieille Dame serait prête à entamer les négociations pour recruter l'attaquant canadien et serait prête à lui offrir un contrat d'une durée de quatre à cinq ans.

🚨🆕 #EXCLUSİVE 🇨🇦 #Juve

Juventus are ready to start talks to sign Lille's Canadian striker Jonathan David.



📝 The Serie A giants are planning to offer David a contract spanning 4 to 5 years. https://t.co/a1Hsg4NKMo pic.twitter.com/LS4KiM3gDt