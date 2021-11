LOSC - Mercato : un cadre de Gourvennec pourrait partir gratuitement !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Titulaire à gauche de la défense chez les Dogues, Reinildo Mandava (27 ans) pourrait prochainement quitter le Nord sans rien rapporter au LOSC. En effet, le Mozambicain a refusé toutes les offres de prolongation formulées par sa direction et s'apprête à plier bagage à la fin de son contrat en juin 2022.

Comme le rapporte le journaliste italien Nicolo Schira, Naples est très intéressé par Reinildo et lui préparerait même un joli contrat de quatre ans à 1,5 M€/an. Un contrat que le club transalpin, sur les rangs de longue date, pourrait lui transmettre dès le 1er janvier.

Si la tendance est encore à ce que Reinildo aille au bout de son contrat, il n'est pas exclu que Lille cherche à le vendre sur le mois de janvier pour récupérer un petit chèque sur l'ex défenseur du Belenenses.

#ReinildoMandava’s contract with #Lille currently expires in June 2022 and there is no agreement for the renewal. The left fullback is tempted to leave and sign for another club. #Napoli are in talks with him and have offered 4-years contract (€1,5M/year). #transfers #LOSC