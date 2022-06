LOSC - Mercato : un club de Ligue 1 s’offusque et ferme ses portes à Yilmaz

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L’aventure de Burak Yilmaz au LOSC est terminée. Le buteur turc, étincelant lors de sa première saison à Lille, va quitter le club nordiste, libre de tout contrat. Pour son avenir, son nom avait été associé au Stade de Reims, mais la rumeur a totalement été démentie.

« C’est archi-faux ! Et moi aussi cela me fait sourire de lire des choses que je sais totalement infondées. Cela n’a jamais été une piste au Stade de Reims », s’est offusqué le président du club Jean-Pierre Caillot sur France Bleu, avant d’évoquer le nom d'un autre attaquant qu’il aurait réellement aimé recruter. « Ce n’est pas ce profil-là. On a failli faire venir cet hiver Bafétimbi Gomis. Bafé l’a dit clairement, s’il n’avait pas eu à finir son aventure à Galatassaray, il serait venu à Reims et cela aurait pu apporter énormément à nos jeunes joueurs ».

Malin comme jamais. Reims a approché Burak Yilmaz, libre de tout contrat après sa fin d'aventure au LOSC . Y a un écart significatif entre les intentions du #SDR et les attentes de l'international turc. Notamment sur la durée. En vain. #Mercato pic.twitter.com/79QBXrwr8b — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 25, 2022

Pour résumer En fin de contrat avec le LOSC, l’attaquant turc Burak Yilmaz avait récemment été associé au Stade de Reims, où il aurait pu rebondir après deux saisons passées à Lille. Mais le président du club rémois a démenti la rumeur.

Adrien Deschepper

Rédacteur