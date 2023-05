LOSC - Mercato : un coach bien connu de Létang pour l'après-Fonseca ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

C'est désormais de notoriété publique : Olivier Létang et Paulo Fonseca ne s'apprécient pas. Si bien qu'un des deux hommes devrait quitter le LOSC en fin de saison. Nous avons déjà relayé l'information selon laquelle le patron de Melvyn, Alessandro Barnaba, serait plutôt pour conserver l'entraîneur portugais et virer le président, avec qui le courant ne passe pas. Mais le site 90football annonce que Létang n'attend pas que le couperet tombe. Il aurait déjà trouvé un successeur à Fonseca, courtisé par West Ham, notamment, et son identité devrait plaire aux supporters lillois !

C'est Létang qui a lancé la carrière de Stéphan en 2018

C'est en effet Julien Stéphan qui serait pressenti pour succéder à Fonseca ! Létang et Stéphan se connaissent bien puisqu'ils ont travaillé ensemble au Stade Rennais. C'est d'ailleurs l'actuel président lillois qui a lancé la carrière de l'entraîneur chez les pros en le nommant à la tête du SRFC après le renvoi de Sabri Lamouchi. Ce devait être un intérim mais il a duré et Julien Stéphan a ainsi pu montrer ses qualités au plus haut niveau. Après Rennes, il a connu Strasbourg, qu'il a failli mener en Europe la saison dernière avant d'être démis de ses fonctions le 9 janvier. Depuis, il est dans l'attente d'un nouveau challenge...

Raphaël Nouet

