LOSC - Mercato : un deal proposé à la Juventus de Cristiano Ronaldo

Vainqueur du Trophée des champions dimanche soir, le LOSC est train d'évoluer actuellement avec l'équipe qui disputera la Champions League dans un mois et demi. De nombreux sont attendus pour un club ayant besoin de vendre ses meilleurs éléments de toute urgence pour renflouer ses caisses. Parmi ceux-ci figure Renato Sanches.

Le milieu de terrain portugais de 23 ans est courtisé par Liverpool et le FC Barcelone mais il n'est pas une priorité, loin de là. Le souci, c'est que le LOSC voudrait que les choses s'accélèrent. C'est la raison pour laquelle, selon Il Corriere dello Sport, les dirigeants nordistes auraient proposé les services du joueur formé au Benfica Lisbonne à une Juventus Turin qui se heurte à l'intransigeance de Sassuolo concernant Manuel Locatelli. Les Dogues réclameraient moins que Sassuolo (35 M€) pour Sanches et ils sont plus enclins à négocier.