LOSC - Mercato : un départ à 15 M€ acté pour janvier

Ce soir, Jonathan Ikoné n'a disputé que les vingt dernières minutes de la victoire du LOSC à Rennes (2-1). Moins décisif depuis le début de la saison (2 buts en 20 matches), le milieu offensif n'est plus un titulaire indiscutable. A cause de ses performances en dents de scie ou parce que Jocelyn Gourvennec se prépare à vivre sans lui ? Peut-être un peu des deux.

Car ce soir, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialisé dans les transferts, annonce qu'Ikoné s'est mis d'accord avec la Fiorentina pour un contrat longue durée et que le transfert devrait s'effectuer en janvier. Selon lui, le LOSC récupèrera 15 M€. Une information plausible car les Dogue sont en grande difficulté financière et vont devoir vendre plusieurs de leurs éléments vedette. Ikoné devrait être l'un d'eux.

Jonathan Ikoné has already accepted Fiorentina contract proposal on a long-term contract. Deal set to be completed for January transfer window. 🇫🇷 #Fiorentina



Lille will receive around €15m when negotiations will be finalized. pic.twitter.com/OQKWH2qRRf