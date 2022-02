LOSC - Mercato : un départ très juteux s’accélère pour cet été

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ignazio Genuardi a vu juste. Comme l’a expliqué notre spécialiste mercato hier soir dans son nouveau rendez-vous le jeudi à 18h, l’AC Milan fait bel et bien le forcing pour arracher la signature de Sven Botman durant le mercato d’hiver. Jusque-là, les dirigeants lillois ont systématiquement refusé les propositions de la formation lombarde, au même titre d'ailleurs que Newcastle.

Malgré un accord contractuel avec les Rossoneri, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été déclaré intransférable, mais cela ne pourrait être que partie remise puisque le Milan a avancé ses pions pour un transfert lors de la prochaine période de mutations, le Néerlandais faisant office de priorité absolue devant le Brésilien Bremer (qui pourrait filer du Torino à l’Inter).

La Gazzetta dello Sport confirme cette information et ajoute l’agent du Lillois Nikkie Bruinenberg a même été aperçu lors du match de Coupe d'Italie contre la Lazio Rome mercredi soir (4-0). Le quotidien transalpin assure que les représentants du joueur ont été reçus par les dirigeants lombards. Et on imagine que ce n'était pas pour évoquer La Scala.