LOSC – Mercato : un exode massif se prépare pour cet été

Aujourd'hui focalisé sur la course au titre de champion de France, le LOSC aborde l'avenir avec beaucoup d'incertitude. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le club nordiste pourrait bien vivre une saignée sans précédent si son propriétaire Merlyn Partners n'apporte pas des garanties financières solides face à la DNCG en mai.

Outre l'avenir de Christophe Galtier, plusieurs cadres comme Mike Maignan, Sven Botman, Zeki Celik, Renato Sanches, Boubakary Soumaré, Jonathan David, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné pourrait être sacrifié.

Une dette qui fait peur

Arrivé à la présidence en décembre dernier pour remplacer un Gérard Lopez qui creusait la dette, Olivier Létang va devoir trouver le juste équilibre entre les intérêts économiques et l'ambition sportive alors que Lille affiche une dette abyssale, proche des 200 M€ et que le club était au bord de la cessation de paiement avant que Merlyn Partners ne lui donne de l'air en injectant directement 50 M€ au capital.

Pour l'ancien directeur général adjoint des Dogues Frédéric Paquet, interrogé par le quotidien francilien, il y aura un vrai choix à faire : « Soit on rejoue le titre et, dans ce cas, on a besoin de moyens pour renforcer le groupe, le remobiliser en vue de la Ligue des Champions et garder ses meilleurs éléments. Soit on profite du titre et des rentrées d'argent pour repartir sur un nouveau cycle et régénérer le groupe. L'important, c'est d'avoir une vision claire ».