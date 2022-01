LOSC - Mercato : un homme fort des Dogues en partance pour Madrid

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Cette saison (2021-2022), il a disputé 21 matches toutes compétitions confondues sous les ordres de Jocelyn Gourvenec. Plutôt satisfaisant depuis le début de l'exercice, Zeki Celik pourrait pourtant quitter le LOSC pendant le mercato hivernal.

Le journaliste Nicolò Schira, spécialiste du marché des transferts, indique que l’Atletico de Madrid songe au défenseur turc pour remplacer Kieran Trippier transféré à Newcastle. Arrivé dans le Nord de la France en juillet 2018, Zeki Celik, champion de France en titre, est lié aux Dogues jusqu’au 30 juin 2023. Sa valeur marchande est estimée à 17 millions d’euros d’après Transfermarkt.

#AtleticoMadrid to replace Trippier are monitoring Zeki #Celik (Lille), Cedric #Soares (Arsenal) and Nordi #Mukiele (Leipzig). #transfers