LOSC – Mercato : un international algérien rêve de signer à Lille

INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Nabil Bentaleb, le joueur qui évolue aujourd'hui à Angers, rêve de faire son retour au LOSC ! Né à Lille, le franco-algérien de 28 ans a réalisé une partie de sa formation chez les Dogues avant de s’envoler pour Tottenham en Angleterre. Le milieu de terrain international algérien vient d’envoyer un message aux dirigeants du LOSC à travers une interview accordée à La Voix du Nord.

"Le LOSC est mon club de cœur ! J'apprécie Lille tout particulièrement, d'autant plus que ma famille est sur place. J'y ai été formé et j'ai encore de bons contacts avec les formateurs. Je ne vais pas mentir, il y a eu de l'intérêt au cours de l'été mais ce n'était pas le bon timing (...). Les planètes n'étaient pas alignées. »

« En 2010, j'avais quitté la France et depuis un an que je suis revenu, je m'y plais. Quand j'ai l'opportunité, je reviens à Lille. C’est une ville que j'affectionne particulièrement., où j'ai tous mes repères. On n'est jamais aussi bien que chez soi. », a-t-il déclaré.

En fin de contrat en juin 2025 avec le SCO, Nabil Bentaleb a assuré avoir « un bon de sortie » cet hiver dans le quotidien régional. Les dirigeants lillois vont-ils tenter de signer l’international algérien cet hiver ? Réponse dans les semaines à venir…