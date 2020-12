Transféré du LOSC à Brighton à l'été 2018, Yves Bissouma (24 ans) pourrait encore permettre aux Dogues de glaner un peu d'argent. En effet, si le milieu de terrain avait été vendu pour une somme avoisinant les 20 M€, Lille avait aussi inclus dans le deal un pourcentage sur la revente. Un acte de prévoyance qui pourrait être très profitable prochainement.

En effet, s'il ne fait pas énormément parler de lui, le Malien s'est imposé comme un titulaire à Brighton. Désormais plus connu des recruteurs de Premier League, Bissouma aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries du « Big 5 » anglais d'après TalkSport.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Yves Bissouma serait notamment suivi par Arsenal et Liverpool dans l'optique d'un gros transferts à l'été 2021. Or, comme on le sait, les transferts entre clubs britanniques peuvent vite atteindre de coquettes sommes. A Lille, on suivra le dossier de près...