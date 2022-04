LOSC - Mercato : un nul contre Bordeaux, l'affaire Ben Arfa... et Yazici enfonce le clou !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Lors de la première partie de saison, Yusuf Yazici, élément majeur du titre de champion de France du LOSC au printemps dernier, était très peu entré dans les plans de Jocelyn Gourvennec, avant d'être prêté cet hiver au CSKA Moscou. Et depuis son arrivée en Russie, le Turc régale. Auteur d'un triplé contre le Rubin Kazan (6-1) la semaine dernière, il vient d'être élu meilleur joueur de Russie en février et mars.

Et d'inscrire son 7e but en seulement cinq matches, ce week-end, en transformant un penalty dans le temps additionnel contre Ural (2-2). Un départ qui laisse d'autant plus de regrets qu'Hatem Ben Arfa, son « remplaçant », enchaîne les déboires, lui qui s'est illustré face à Bordeaux (0-0) par une bonne prise de becs avec Gourvennec.

Laurent HESS

Rédacteur