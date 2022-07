LOSC - Mercato : un Romain inclus dans le transfert de Celik

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Même si la Roma et le LOSC se sont mis d'accord depuis plusieurs jours pour un transfert de Zeki Celik, le Turc vient seulement de poser le pied dans la Ville Eternelle. Les médias transalpins commencent seulement à dévoiler les dessous de l'accord entre toutes les parties et on peut dire qu'il est avantageux pour les Nordistes. On savait qu'ils allaient récupérer 7 M€ dans la transaction. Mais pas qu'ils avaient négocié 15% d'une future revente. Premier bon point.

Le second consiste en une option d'achat prioritaire pour Ebrima Darboe. Ce milieu défensif gambien évolue encore chez les jeunes Giallorossi mais il est très prometteur. L'option d'achat du LOSC pour lui s'élèverait à 4-5 M€. Les Dogues ont refusé que les deux transferts soient liés car ils voulaient attendre de savoir si Paulo Fonseca était favorable à sa venue. Une réponse devrait tomber rapidement.

"..., with Ebrima Darboe heading to Lille instead on loan as part of the move."



Looks like our boy's heading to france?https://t.co/6kmUc31SpM@modoubah @soccercafe1