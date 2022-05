LOSC - Mercato : un signal négatif envoyé par Létang à Gourvennec ?

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Les nouvelles contradictoires arrivent de Lille concernant l'avenir de Jocelyn Gourvennec et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Car s'il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur sa permanence sur le banc du LOSC, il n'y aurait aucune information, donc aucun débat. Mais voilà qu'hier, une réunion au sommet était annoncée avec son président, Olivier Létang.

Et ce mercredi, le journaliste de France Bleu Sylvain Charley assure qu'en réalité, rien n'est prévu entre les deux hommes. Et que ça peut sembler suspect car la prochaine saison se prépare dès maintenant et qu'avant de penser au recrutement, il faut réfléchir à ce qui a manqué lors des derniers mois. Olivier Létang est-il en train de chercher un nouvel entraîneur ? C'est la tendance du jour... qui ne sera peut-être pas celle de demain !

AU #losc Olivier #Létang n'a pour l'instant pas reprogrammé un rdv avec son coach Jocelyn #Gourvennec



Je me dis que si tu as envie de poursuivre la collaboration tu ne tardes pas à faire le bilan de la saison !!!



Qu'en pensez-vous? — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) May 25, 2022

Pour résumer Contrairement à ce qui a été annoncé, le président du LOSC, Olivier Létang, n'a toujours pas prévu de rencontrer son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, pour évoquer l'avenir. Parce qu'il n'y aurait justement pas d'avenir pour le technicien chez les Dogues ?

Raphaël Nouet

Rédacteur