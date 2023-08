LOSC - Mercato : un taulier met la pression à Létang pour le recrutement

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Alors que Paulo Fonseca avait demandé à ce que son effectif soit élargi pour pouvoir mener de front championnat et Coupe d'Europe, le LOSC n'a pour le moment officialisé que trois recrues. L'impatience grandit au sein même des Dogues si l'on en croit Benjamin André. Le milieu de 32 ans a réclamé du renfort à sa direction lors d'une interview accordée à La Voix du Nord, rappelant que le plus tôt serait le mieux car les principes de son entraîneur mettent du temps à être assimilés.

"Si on a quelques joueurs en plus, ça ne fera pas de mal"

« On a un groupe bien constitué, a d'abord déclaré André avant d'ajouter : si on a quelques joueurs en plus, ça ne lui fera pas de mal. Cette année, il y aura beaucoup plus de matchs que l’année dernière. On n’est pas en avance mais on est bien. Il y a encore des réglages, on l’a vu contre Empoli. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Les nouveaux joueurs doivent assimiler nos principes. Ce n’est pas naturel. On est dans le bon rythme. »

Le calendrier du LOSC pour 2023-24

