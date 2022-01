LOSC – Mercato : une bataille de poids lourds anglais se prépare pour Jonathan David

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si le LOSC n'envisage, pour le moment, pas la possibilité d'un départ de Jonathan David (21 ans), l'agent de l'international canadien Nick Mavromaras ne s'est pas privé pour ouvrir la boîte de Pandore avant les fêtes. Il n'en fallait pas plus pour qu'un flot de rumeurs apparaisse... Notamment du côté de la Premier League.

Arsenal est très chaud !

D'après The Athletic, Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, se serait déjà placé pour accueillir l'ancien joueur de la Gantoise. Quelques années après le flop Nicolas Pépé, Jonathan David pourrait être le nouveau gros coup des Gunners à Lille. Un nouveau gros coup nécessaire avec les départs actés d'Alexandre Lacazette (fin de contrat) et Pierre-Emerick Aubameyang. Le média parle d'un transfert réalisable entre 50 et 60 M€.

Ex spécialiste Mercato de Foot 365, Igniazio Genuardi apporte des précisions sur le dossier Jonathan David. Le meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts en 27 matchs TTC cette saison) plairait aussi beaucoup à Liverpool et à West Ham. Les Hammers partent toutefois avec un gros train de retard...

Au moins trois écuries anglaises sont sous le charme du Lillois #David. Auteur d’une saison canon avec les Dogues, le Canadien a été ciblé par #Arsenal et #Liverpool pour l’été prochain. West Ham est aussi sur le coup, mais le dossier apparaît hors de portée. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 1, 2022