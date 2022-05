LOSC - Mercato : une enveloppe rondelette déjà taillée pour la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC sortira forcément frustré de sa saison en championnat. Malgré un dernier résultat qui pourrait être positif contre le Stade Rennais ce soir (21h), les hommes de Jocelyn Gourvennec n’auront pas accompli les objectifs fixés par leurs dirigeants l’été dernier. Au niveau financier, en revanche, l’histoire est différente.

Au sein de l’actionnaire Merlyn Partners, RMC Sport fait savoir qu’on se montre très satisfait des résultats du club nordiste sur le plan financier. L’énorme dette laissée par Gérard Lopez de 370 millions d'euros aurait été considérablement réduite, d’environ deux tiers. Les revenus générés par le titre de champion et le parcours honorable en Ligue des champions y sont pour beaucoup. La masse salariale, de son côté, a fondu, passant de 90 à 61 millions pour la saison prochaine.

L'actionnaire du LOSC n'est pas vendeur

Du coup, forcément, le LOSC aura de quoi investir cet été sur le mercato mais ne fera pas n’importe quoi. « L’objectif de Merlyn Partners est de faire en sorte que le club génère tout seul son propre budget recrutement. Une enveloppe de recrutement sera prévue cet été même si des ventes resteront indispensables pour investir, indique la radio sportive. En attendant que les comptes du LOSC soient totalement assainis, la vente de joueurs sera encore un levier de financement mais le trading ne sera plus au centre du projet. L’un des axes de développement sera la formation. »

Dernière précision de taille : contrairement à plusieurs places fortes du championnat de France, le LOSC n’est absolument pas vendeur. « On n’est clairement pas vendeur. On pense qu’on peut créer encore beaucoup de valeurs dans ce club. Ce processus peut nous impliquer au moins encore entre 3 et 5 ans », affirme une source proche de l’actionnaire.

Pour résumer Si Jocelyn Gourvennec ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, les dirigeants du LOSC auraient déjà anticipé la saison prochaine en prévoyant une enveloppe allouée au mercato estival. L'actionnaire sera généreux.

Bastien Aubert

Rédacteur