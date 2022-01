LOSC – Mercato : une pépite rejoint les pros (officiel)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après José Bica, le LOSC annonce la signature du premier contrat professionnel de Leny Yoro. Âgé de 16 ans, pur produit de la formation lilloise, le défenseur est désormais sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2025. Capitaine des U16 lillois la saison dernière, Yoro a disputé la Youth League cette saison et il vient d'intégrer le groupe de Jocelyn Gourvennec à l'entraînement en ce début d'année 2022.

« Leny fait partie des garçons qui ont un potentiel très fort et que nous sommes ravis d’accompagner dans un projet long, commente Olivier Létang. Nous sommes ravis de l’engagement de Leny qui démontre une confiance réciproque. La formation est partie intégrante de notre projet. Notre objectif est que Leny fasse partie des prochaines générations de joueurs du LOSC évoluant dans notre équipe professionnelle. Il faut du temps, de la patience mais nous sommes déterminés à y arriver. »

« C'est une fierté de rejoindre le club qui m'a formé, s'est quant à lui réjoui Leny Yoro. Le LOSC a une vraie relation avec ses joueurs et met tout en oeuvre pour les faire éclore, et ce club m'a développé tant sur le plan humain que pour mon poste sur le terrain. C'est l'objectif de tout joueur de football que de passer professionnel et c'est donc un rêve qui se réalise. Mais ce n'est, je l'espère, que le début de cette grande histoire. »

🔴 ​Premier contrat pro pour Leny Yoro



Le communiqué ⤵ — LOSC (@losclive) January 10, 2022