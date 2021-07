LOSC - Mercato : une piste aguichante s’évanouit pour Zeki Celik

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Malgré le titre de champion de France et les propos rassurants d’Olivier Létang, ce devrait être l’exode au LOSC cet été. Les finances nordistes sont au plus mal, le projet lancé il y a quatre ans par Gérard Lopez ayant explosé au vol à cause de la crise financière liée à la pandémie et du retrait de Médiapro. Cela a coûté son poste à l’homme d’affaires et, plus grave, ça va contraindre les Dogues à chambouler leur effectif.

Zeki Celik était l’un des principaux concernés par un départ. Le latéral droit turc de 24 ans possédait plusieurs touches, notamment de l’autre côté de la Manche avec Arsenal et Tottenham. Seulement, les Gunners viennent de passer leur tour. En effet, ils ont officialisé hier mercredi l’arrivée du Portugais Nuno Tavares (Benfica) pour 8,7 M€, un total qui pourra monter à 10 M€ avec les bonus. Soit deux fois moins que ce que le LOSC attend pour Celik…

Arsenal have now agreed a deal with Benfica for Nuno Tavares. £7m fee, which could rise to £8.5m with add-ons. Medical pending, few things need to be sorted in terms of travel/Covid rules so it's not set in stone yet where the medical will take place. pic.twitter.com/MKfsN6I12q