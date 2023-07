LOSC - Mercato : une piste en Ligue 1 pour un recalé de Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Arrivé au LOSC l'été dernier en provenance de Clermont, où il s'était révélé, Akim Zedadka n'avait pas réussi à faire son trou chez les Dogues. Après un début de saison compliqué, il avait fini par perdre sa place et par être prêté à Auxerre.

Brest suit Zedadka

Un prêt qui lui avait permis de jouer à nouveau et de se montrer. Mais le latéral n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Lille, qui lui cherche une porte de sortie. Selon Mohamed Toubache-Ter, celle-ci pourrait se situer un peu plus à l'Ouest... « Brest a plusieurs pistes au poste de latéral droit… l’une est lilloise. @AkimZed est un profil qui plaît plutôt pas mal du côté de Brest », annonce en effet l'insider. A suivre...

Brest a plusieurs pistes au poste de latéral droit… l’une est lilloise. @AkimZed est un profil qui plaît plutôt pas mal du côté de Brest. #LOSC #SB29 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2023

