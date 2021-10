LOSC - Mercato : une recrue d’envergure a fait mouche, Létang prêt à lâcher 8 M€ !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Ce n’est jamais bon signe quand un président sort du silence. C’est ce qui est pourtant arrivé plusieurs fois au LOSC, où Olivier Létang a déjà dû s’expliquer sur le départ de Christophe Galtier à l’OGC Nice et les prestations décevantes des Dogues.

Malgré les résultats en dents de scie, un joueur a peu de choses à se reprocher depuis son arrivée au mercato estival : Ivo Grbic (25 ans).

Prêté par l’Atlético Madrid cette saison, le gardien croate commence déjà à faire oublier Mike Maignan au point d’avoir même été sélectionné pour la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre Malte (11/11) et la Russie (14/11). La solidité de Grbic (1,95m) a tapé dans l’œil des dirigeants du LOSC.

Selon Todo Fichajes, le club nordiste veut d’ores et déjà lever l’option d’achat du portier de 25 ans et entend le faire d’ici à la fin du mois de mars 2022 ! Le site espagnol ajoute que l’intéressé a déjà donné son aval aux dirigeants lillois pour rester à Luchin, où il est très satisfait de son temps de jeu. Du côté madrilène, on serait heureux de faire une plus-value sur un joueur recruté au NK Lokomotiva en août 2020 pour 3,5 M€.