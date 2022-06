LOSC - Mercato : Yazici en sait plus sur son avenir, Sanches prêt à snober le PSG ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Après une saison décevante, le LOSC prépare son mercato estival. Le coach, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonction et Paulo Fonseca devrait prendre sa succession. Du côté de l’effectif, plusieurs départs sont attendus (comme ceux de Botman et Sanches). Prêté l'hiver dernier, au CSKA Moscou, par le LOSC, le milieu offensif turc Yusuf Yazici en sait un peu plus sur son avenir.

Selon “Le Petit Lillois“, le CSKA Moscou voulait renégocier l'option d'achat de 11 millions d’euros, inclue dans le prêt de Yazici, pour la faire baisser entre 6 et 8 M€. Une somme que le LOSC juge insuffisante. Le président du LOSC a définitivement scellé le sort du milieu turc : « Yazici ne restera pas au CSKA. D’autres clubs ont montré un grand intérêt pour lui. »

Par ailleurs, Renato Sanches a laissé un message mystérieux sur Instagram : « Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego. » Si rien ne dit que ces mots font référence à son avenir - lié au PSG et à l’AC Milan - de nombreux supporters estiment qu’il s’agit d’un appel du pied favorable au club italien. Le milieu portugais n’a en effet jamais caché qu’il rêverait d'y évoluer.

