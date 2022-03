LOSC - Mercato : Yazici, son double pied de nez magistral à Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Lors de la première partie de saison, Yusuf Yazici, élément majeur du titre de champion de France du LOSC au printemps dernier, était très peu entré dans les plans de Jocelyn Gourvennec, avant d'être prêté cet hiver au CSKA Moscou.

Et depuis son arrivée en Russie, le Turc régale. Il totalise déjà 6 buts et 2 passes décisives en 4 matchs. Auteur d'un triplé contre le Rubin Kazan (6-1) la semaine dernière, il vient d'être élu meilleur joueur de Russie en février et mars. De quoi laisser certains regrets...

🔝 Yusuf Yazici is the best player of February and March in #RPL



🇹🇷 Turkish footballer scored 6 goals in 4 matches. Fans and experts voted for the CSKA player#PlayerOfheMonth pic.twitter.com/OZBqHFsWBo