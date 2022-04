LOSC - Mercato : Zhegrova déjà dans le viseur d'un géant anglais... pour remplacer un ancien Dogue !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Auteur de premiers pas très intéressants avec le LOSC, Edon Zhegrova pourrait ne pas s'attarder dans le Nord ! Pourtant, l'ailier kosovar ne porte le maillot des champions de France que depuis le 24 janvier dernier. Mais 2 buts et 1 passe décisive en 9 matches de Ligue 1 lui ont suffi pour taper dans l'oeil d'un cador anglais, selon le Daily Mirror.

Ce cador, c'est Arsenal, bien parti pour retrouver la Champions League la saison prochaine. Les Gunners auraient des vues sur Zhegrova pour remplacer un certain Nicolas Pépé, dont les performances très décevantes depuis qu'il quitté... Lille en 2019 lui valent d'être poussé vers la sortie. La cote de Zhegrova n'est que de 4 M€ sur Transfermarkt mais nul doute qu'il faudra proposer beaucoup plus au LOSC pour le convaincre de lâcher sa pépite... Le Mirror parle de 13 M€ plus des bonus.

Pour résumer Arrivé à la toute fin du mercato hivernal, l'ailier kosovar Edon Zhegrova figure sur les tablettes d'un grand club de Premier League pour la saison prochaine. Il serait recruté pour remplacer un ancien joueur du LOSC poussé vers la sortie...

Raphaël Nouet

Rédacteur