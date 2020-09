LOSC : Mike Maignan a déjà tourné la page du Mercato

Doublé par Edouard Mendy (Stade Rennais) à Chelsea et bloqué par les exigences du LOSC le concernant, Mike Maignan (25 ans) aurait pu très mal vivre ce Mercato d'été 2020. Mais il n'en est rien : le gardien formé au PSG s'est vite reconcentré sur sa saison avec les Dogues comme il l'a fait savoir lors d'un entretien en compagnie de Nicolas Douchez, consultant de Téléfoot.

« J’ai eu de la chance que des personnes comme toi (Douchez), qui m’ont prévenu des dérives du haut niveau et de la notoriété pour éviter de ne pas rester focus quand on est fort sollicité. Mais je suis concentré, ici avec le LOSC et je veux tout faire pour réaliser une bonne saison », a glissé le jeune gardien des Bleus.

Son objectif désormais : l'Euro 2021 avec les Bleus en tant que troisième gardien : « Je crois que je n’ai pas raté une liste depuis ma première sélection. Je me prépare pour jouer à chaque fois. Que ce soit en tant que premier, deuxième ou troisième gardien, je me prépare à chaque fois pour jouer. Mon objectif est d’être dans la liste pour l’Euro ».