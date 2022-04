LOSC, OGC Nice - Mercato : à la lutte pour une pépite sud-américaine

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Si la logique sportive est respectée, l'OM devrait retrouver le Feyenoord Rotterdam en demi-finales de l'Europa League Conférence à la fin du mois. Les téléspectateurs français pourront alors faire connaissance avec Luis Sinisterra, pépite colombienne de 22 ans explosant cette saison chez les Bataves. Auteur d'une volée incroyable en 8es de finale de la C4 sur la pelouse du Partizan Belgrade (5-2), il a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Selon le journaliste de La Chaîne L'Equipe Bertrand Latour, les dirigeants du LOSC auraient coché le nom de Sinisterra sur leurs tablettes. Ceux de l'OGC Nice aussi. Mais les Dogues auraient une longueur d'avance puisqu'ils auraient déjà rencontré les représentants de l'ailier. Selon Transfermarkt, sa valeur serait de 16 M€. Dans les cordes des deux clubs, même si d'autres écuries étrangères auront forcément succombé à son charme...

🚨Le LOSC est très intéressé par l’ailier colombien du Feyenoord Luis Sinisterra (22 ans). Une rencontre a déjà eu lieu entre les deux parties. Nice est également attentif au dossier. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 6, 2022

Pour résumer Le LOSC et l'OGC Nice auraient pris des renseignements sur l'ailier colombien du Feyenoord Rotterdam Luis Sinisterra (22 ans), qui réalise une excellente saison 2021-22 et pourrait défier l'OM en demi-finales de l'Europa League Conférence.

Raphaël Nouet

Rédacteur