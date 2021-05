LOSC, OL - Mercato : Galtier a rencontré un de ses courtisans ce mardi

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Christophe Galtier ne perd pas de temps ! Champion de France depuis dimanche soir, l'entraîneur officialise demain, via une interview à L'Equipe, qu'il va quitter le LOSC afin de ne pas tomber dans la routine. Il assure aussi être effectivement en contacts avec l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice et le SSC Napoli. Et justement, selon Foot Mercato, il a passé la journée de mardi avec l'un de ces trois candidats.

Réunion décisive ou prélude à une tournée des prétendants ?

Ce candidat, ce serait l'OL ! FM explique que Galtier était à Lyon ce mardi et qu'il a rencontré Jean-Michel Aulas ainsi que le directeur général du club Vincent Ponsot. Ce qui serait savoureux puisque dans le même temps, JMA réglait son compte via Twitter à Rudi Garcia, qui accusait Juninho de l'avoir poussé au départ…

Cette réunion pourrait être décisive mais elle pourrait également une première étape dans une sorte de tournée des prétendants de Galtier, qui rencontrerait ensuite les dirigeants de l'OGCN et du SSCN. Pour rappel, le club italien a fait de Massimiliano Allegri (ex-Juventus) sa priorité. Mais ce dernier figure dans les petits papiers du Real Madrid.