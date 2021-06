LOSC, OL - Mercato : grosse désillusion en vue pour Galtier et Garcia ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

La direction d'Everton ne doit pas s'ennuyer en ce début de mercato estival ! Et pour cause, suite au récent départ de Carlo Ancelotti vers le Real Madrid, l'état-major des Toffees doit rapidement trouver un remplaçant au technicien transalpin. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont été évoquées dans les médias britanniques, dont celles menant à Christophe Galtier et Rudi Garcia.

Les deux entraineurs tricolores, sur le marché depuis leur départ de leur club respectif, ne devraient finalement pas traverser la manche pour retrouver Everton. Selon les informations de Sky Sports et de la BBC, les dirigeants des Toffees auraient finalement opté pour un entraineur qui connait parfaitement le championnat anglais, Nuno Espirito Santo. Libre depuis son départ de Wolverhampton, l'entraineur lusitanien serait en effet la nouvelle priorité d'Everton.