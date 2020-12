LOSC, OL - Mercato : les dossiers Galtier et Campos bientôt réglés ?

Où en est le dossier Luis Campos ? Le mois dernier, le coach du LOSC Christophe Galtier avait tiré la sonnette d’alarme dans L’Équipe concernant sa perte de contacts avec l’intéressé depuis cet été. Gérard Lopez a rassuré tout son monde ce dimanche en expliquant qu’il faisait tout en coulisses pour rabibocher ses deux acolytes en marge du départ à venir de Marc Ingla.

Lopez compte sur Galtier et Campos

« Christophe a raison. C'est quelque chose qu'il a souvent fait à Saint-Étienne (gérer des domaines hors terrain). On en a souvent parlé d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il a appris à ne pas faire ici et il ne veut pas y retourner. Aujourd'hui, Christophe est très content d’être entraîneur, et c'est à moi et à nous de nous occuper à faire ça et il n'a pas à le faire. Donc on s'en occupe, a affirmé le président du LOSC à Canal+. Tout ça se règle. Une discussion du trio ? Qui vous dit que ça n'a pas lieu, que ça n'a pas déjà eu lieu ou que ça n'aura pas lieu ? Ça date d'il y a quelques semaines. J'ai énormément d'appréciation pour les gens qui m'entourent et c'est clair que j'ai envie de continuer avec les personnes en qui j'ai confiance et ça inclut les noms que vous avez donnés. »