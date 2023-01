LOSC, OL - Mercato : Létang ferme la porte à Faivre, Shomurodov ne viendra pas non plus !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Confirmant le chassé-croisé à venir dans les prochaines heures entre Leo Jardim (qui va signer au Vasco de Gama) et Benoît Costil (dans l'attente de prendre sa place sur le banc des Dogues), Olivier Létang a fait savori qu'il n'attendait qu'une autre arrivée : « On regarde sur le poste de latéral droit. On est vigilants sur ce poste-là ». Questionné sur le cas de Romain Faivre, qui souhaite quitter l'OL et cherche une porte de sortie (qui devrait être le FC Lorient d'après les dernières informations de L'Equipe), le président lillois a été très clair : « Romain Faivre, c’est un bon joueur. Il est sous contrat aujourd’hui avec l’Olympique lyonnais, ce n’est pas quelque chose pour lequel on a des échanges ». Par ailleurs, une autre piste est en train de se refermer pour les Dogues : celle menant à l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov (AS Rome, 27 ans) qui devrait prendre la direction de la Spezia (D1 italienne) en prêt avec option d'achat selon Nicolo Schira. #Spezia leading the race to sign Eldor #Shomurodov from #ASRoma. Offered a loan with option to buy. #transfers https://t.co/kEfBn1b7tI — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 26, 2023

Le LOSC recale Faivre et Shomurodov Mercredi soir, à l'occasion des vœux du LOSC, Olivier Létang s'est exprimé sur la fin du Mercato, assurant ne pas chercher de joueur offensif. Exit donc les pistes Romain Faivre (OL) et Eldor Shomurodov (AS Rome). Seul un latéral droit est attendu.

Alexandre Corboz

Rédacteur

