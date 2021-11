LOSC, OL - Mercato : un gros coup en vue pour Jorge Mendes ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Drôle d'information qu'a publiée le Sun ce mardi. L'agent Jorge Mendes, dont le client le plus connu est Cristiano Ronaldo et qui contrôle la destinée de la plupart de ses compatriotes portugais dans le monde du football, voudrait placer Nuno Espirito Santo en France. Il aurait deux clubs dans le viseur, le LOSC et l'OL. Deux clubs ayant déjà des entraîneurs…

Limogé par Tottenham le 1er novembre, seulement quatre mois après son arrivée, Santo voudrait rester en Angleterre, lui qui a accompli un remarquable travail avec Wolverhampton. Mais Jorge Mendes lui chercherait plutôt un point de chute en Ligue 1. Il ne lui a pas échappé que Jocelyn Gourvennec est très critiqué depuis son arrivée à Lille. Et que Peter Bosz a été rapidement viré lors de ses deux aventures en Allemagne (Dortmund, Leverkusen). Des premiers contacts avec les dirigeants du LOSC et de l'OL permettraient donc de placer son poulain au cas où le siège éjectable serait actionné dans l'un de ces deux clubs…

