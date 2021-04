LOSC, OM – Mercato : le Milan AC se détournerait de Thauvin pour un Dogue

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Si Florian Thauvin était un temps la priorité du Milan AC, le club lombard n'a pas apprécié les prétentions financières du Champion du Monde français, lequel attendait un salaire compris entre 4 et 4,5 M€ net par an pour signer. Refroidi par l'entourage de Thauvin, le Milan a donc exploré d'autres pistes.

D'après le média italien Il Milanista, les Rossoneri auraient désormais fixé leur priorité sur Jonathan Ikoné (LOSC, 22 ans). Bien qu'encore sous contrat jusqu'en 2023 avec les Dogues, le natif de Bondy présente l'avantage d'être plus jeune mais également beaucoup moins gourmand en salaire. Reste à trouver un terrain d'entente avec Lille sur les contours de son transfert.

Et Florian Thauvin dans tout ça ? Aux dernières nouvelles, et malgré la volonté de Jorge Sampaoli de le voir rempiler à l'OM, l'Orléanais se rapprocherait davantage de l'Espagne et plus particulièrement du FC Séville...