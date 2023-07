LOSC, OM, OGC Nice - INFO BUT! Mercato : Bamba se rapproche encore un peu plus de son nouveau club

A 27 ans, Jonathan Bamba, libre après l'expiration de son bail au LOSC, s'apprête à relever un nouveau défi. Ces derniers jours, l'OM, l'OGC Nice ou encore l'Union Berlin sont entrés en contact avec le joueur de 27 ans. Mais Bamba semble se diriger vers la Liga et le Celta Vigo.

Selon nos informations, des discussions sont en cours avec le club espagnol. L'agent de Bamba s'est rendu à Faro, hier, au Portugal, afin d'assister au match amical entre le Celta et Al-Nassr (5-0) à l'Estádio Algarve. Et il doit régler les dernier détails du contrat de Bamba avec les dirigeants espagnols ce mardi.

